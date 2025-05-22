Пугачева публично обратилась к уехавшему в Испанию Никите Преснякову

Уехавший в 2022 году в США певец Никита Пресняков отпраздновал в Испании свой 34-й день рождения и признался в личном блоге, что хотел бы кое-что изменить в своем прошлом. На эти слова отреагировала его знаменитая бабушка Алла Пугачева.

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Пресняков-младший опубликовал снимок, на котором запечатлен верхом на лошади и в ковбойской шляпе.

«34! Хотелось бы вернуться в прошлое и снова всё пройти... может, кое-что даже поменять успеть. В любом случае! Впереди еще столько захватывающих приключений!» — разоткровенничался Никита.

В комментариях к публикации появилась проживающая на Кипре Пугачева. Она поздравила внука с праздником и отметила, что молится за него.

«С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя», — заверила экс-примадонна.

Отметилась в комментариях и Орбакайте, которой недавно запретили въезд в Латвию и потребовали определиться с позицией в Литве. Исполнительница хита «Губки бантиком» призналась сыну в любви. При этом Никита ответила матери: «И я тебя!».

Известно, что Никита отмечал день рождения без своих знаменитых родственников. Кристина сейчас находится в Швейцарии, а Пугачева проживает на Кипре.

Напомним, Никита Пресняков уже три года живет в США с женой Аленой. Он занимается видеомонтажом и музыкальными проектами, а также дает редкие концерты, на которых исполняет каверы на хиты 90-х.

Ранее Никита Пресняков признался, что страдает синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в легкой форме.