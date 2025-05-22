Стало известно, на какие средства шикует Прохор Шаляпин

Певец, шоумен и светский лев Андрей Захаренков, больше известный россиянам, как Прохор Шаляпин в беседе с Павлом Волей поделился рецептом своей безмятежной и шикарной жизни, заявив при этом, что совершенно не любит трудиться. Об этом сообщает портал Pravda.Ru.

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Не секрет, что Шаляпин постоянно демонстрирует свою роскошную жизнь, наполненную путешествиями по экзотическим странам. В интервью 42-летний финалист «Фабрики звезд» уточнил откуда у него средства на беспечную жизнь и оказалось, что работать Шаляпину все же приходится. Речь, правда, не идет о разгрузке вагонов или мойке чужих машин, но, по словам светского льва, ему приходится иногда давать концерты, однако денег всегда не хватает.