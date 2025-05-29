Долги за квартиру и миллионные гонорары: кто из звезд живет не по средствам

Звезды шоу-бизнеса часто ассоциируются с роскошью и беззаботной жизнью. Однако за кулисами гламура нередко скрываются финансовые трудности, включая долги по коммунальным платежам и ипотеке. «Рамблер» расскажет, какие знаменитости столкнулись с финансовыми проблемами, несмотря на внушительные гонорары.

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Наташа Королева: элитная недвижимость и долги по ЖКХ

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В марте 2025 года стало известно, что певица Наташа Королева накопила задолженность по коммунальным платежам на сумму 138 тысяч рублей. Долги связаны с ее квартирами на Новом Арбате и в ЖК «Воробьевы горы» в Москве. Представитель артистки объяснила ситуацию технической ошибкой управляющей компании, однако факт задолженности остается.

Никита Пресняков: судебные иски и финансовые трудности

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В сентябре 2024 года мировой суд Москвы вынес решение о взыскании задолженности по оплате за содержание многоквартирного дома с музыканта Никиты Преснякова. Сумма долга не разглашается. Известно, что артист покинул Россию и испытывает финансовые трудности за рубежом, выступая в барах для эмигрантов и обращаясь за помощью к родственникам.

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Анастасия Волочкова: продажа недвижимости из-за долгов

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Балерина Анастасия Волочкова в апреле 2025 года решила продать свою шестикомнатную квартиру в Москве за 165 миллионов рублей. Причиной стали долги по коммунальным услугам, достигшие почти 130 тысяч рублей. Суд обязал артистку погасить задолженность, что подтолкнуло ее к продаже элитной недвижимости.

Рената Литвинова: судебное взыскание за коммунальные долги

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В апреле 2025 года Московский суд удовлетворил иск газовой компании о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой. Иск был подан еще в ноябре 2024 года, но решение вступило в силу только в этом году. Сумма долга не раскрывается.

Гарик Сукачев: полумиллионный долг за коммунальные услуги

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Музыкант Гарик Сукачев оказался в центре внимания после того, как Таганский районный суд Москвы взыскал с него более 514 тысяч рублей задолженности за просроченные коммунальные платежи. Иск был подан ТСЖ «Арт-хаус». Сумма долга накопилась за несколько лет неуплаты услуг ЖКХ.

Сергей Жигунов: потеря квартиры из-за долгов

Актер Сергей Жигунов лишился квартиры в Москве из-за долгов перед банком. Квартира площадью 40 квадратных метров на Мосфильмовской улице была оценена в 16 миллионов рублей и передана банку. Однако эта сумма не покрыла весь долг артиста.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова продала квартиру в Санкт-Петербурге.