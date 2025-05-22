У звезды «Слово пацана» и «Аутсорс» случился приступ в театре

Super.ruиещё 3

У звезды сериалов «Аутсорс», «Слово пацана» 63-летней Ольги Лапшиной случился приступ. Это произошло в театре. По данным Telegram-канала SHOT, актрисе стало плохо во время спектакля «Пигмалион».

У звезды «Слово пацана» и «Аутсорс» случился приступ в театре
© Super.ru

Врачи, приехавшие в Театр Терезы Дуровой, где играет Ольга Лапшина, оказали ей первую помощь. От госпитализации актриса отказалась. Лапшиной рекомендовано пройти полноценное обследование, чтобы установить точный диагноз.

Ранее мы рассказывали о том, что сатирик Лион Измайлов победил страшное заболевание после пяти лет лечения.

Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей: подробности

Татьяна Брухунова прокомментировала новости об отмене концертов Евгения Петросяна после шоковой реанимации

Шоу-бизнес
Григорий Чабан
Тереза Дурова
Ольга Лапшина
Санкт-Петербург