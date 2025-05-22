У звезды «Слово пацана» и «Аутсорс» случился приступ в театре

У звезды сериалов «Аутсорс», «Слово пацана» 63-летней Ольги Лапшиной случился приступ. Это произошло в театре. По данным Telegram-канала SHOT, актрисе стало плохо во время спектакля «Пигмалион».

Врачи, приехавшие в Театр Терезы Дуровой, где играет Ольга Лапшина, оказали ей первую помощь. От госпитализации актриса отказалась. Лапшиной рекомендовано пройти полноценное обследование, чтобы установить точный диагноз.

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