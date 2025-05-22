Дима Билан рассказал о подарке для Мари Краймбрери на рождение первенца

Дима Билан и новоиспечённая молодая мама Мари Краймбрери не только коллеги по сцене, записавшие дуэт, но и близкие друзья. Поэтому Дима не смог остаться в стороне и не поздравить певицу лично с радостным событием в жизни: рождением первенца.

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По словам Билана, он подошёл к поздравлению очень ответственно. Но при этом не сам лично выбирал подарок. Дима предпочёл преподнести Мари то, что ей сейчас действительно нужно, и выбрал один из вариантом из её вит-листа.

«Что-то полезное в хозяйстве», — прокомментировал Дима Билан в беседе с «7 дней» свой подарок Мари Краймбрери на рождение ребёнка.

О том, что Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями стало известно 19 мая. Об этом супруги сообщили сами в своих аккаунтах в запрещённой соцсети. При этом пол первенца звезды раскрывать не стали. За них это сделала мама Давы. В тот же день она поделилась радостной новостью и назвала младенца «сеньоритой». Таким образом, дав понять, что у Давы и Мари родилась дочь.