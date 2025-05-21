Дайнеко впервые вышла на публику с мужем после свадьбы

Певица Виктория Дайнеко впервые появилась на премии RU.TV с мужем Беркели Овезовым после свадьбы. Об этом сообщает Peopletalk.

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Виктория Дайнеко позировала в черных брюках, жилете и белой рубашке. Образ дополнила сумка на цепочки и украшения. Волосы она распустила и сделала легкий макияж с красной помадой. Беркели Овезов предпочел для выхода классический костюм с белой рубашкой и бордовым галстуком.

В апреле звезда вышла замуж за Овезова. У супруга артистки от предыдущих отношений есть двое детей. Девочки не присутствовали на свадьбе своего отца. Дайнеко признавалась в интервью, что они оба расстроились из-за этого, но не смогли повлиять на ситуацию.

Исполнительница признавалась в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях — Дайнеко первой проявила инициативу. По словам знаменитости, ее избранник серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.

Дайнеко растит девятилетнюю дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Певица отмечала, что экс-супруг практически не участвует в воспитании ребенка, но ей с этим помогает возлюбленный. По словам звезды, Елизавета доверилась мужчине и они стали друзьями.