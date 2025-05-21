Наташа Королева представила подписчикам маленького члена семьи

51-летняя певица представила поклонникам пернатого члена своей семьи. Попугая по имени Жабжаб Наташе Королевой отдали на передержку её сын Архип с женой Мелиссой. Пара сейчас в отъезде. Звезда вышла на связь в личном блоге вместе с птицей, которая расположилась на плече артистки.

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«Знакомьтесь — пернатое чудовище. Вот он, пришёл целоваться», — сказала звезда.

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Также Королева раскрыла несколько фактов о питомце. «Красавец-мужчина, любит у меня на плечике посидеть, что-то разговаривает там со мной. Смешная птица. Любит семечки, яблоки, много гадит», — рассказала звезда. Попугай звёздного семейства, по словам артистки, говорящий, но пока ему это не удаётся.