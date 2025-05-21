Ольгу Орлову хейтят из-за питания дочери

Ольга Орлова ежедневно показывает, как ест её двухлетняя дочь. При этом почти каждый раз она отмечает, что у девочки отменный аппетит, и она практически всеядна. В подтверждение своих слов Ольга демонстрирует, как Аня поглощает рыбу, разнообразное мясо, овощи, включая брокколи и авокадо, которые редко любят маленькие дети.

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На днях телеведущая выложила видео с жующей пельмени дочерью и получила поток вопросов о подписчиков о происхождении этих самых пельменей. Ольга, не привыкшая юлить, честно заявила, что пельмени покупные, а не слепленные собственноручно.

После этого признания некоторые подписчики осудили звезду.

«С вашими доходами давно бы нашли поваров, они бы вам регулярно делали пельмени из домашнего мяса и тоненькое тесто без добавок», «Мы только сами лепим. У вас столько персонала, уж пельмени ребёнку можно налепить домашние», «Ольга, у вас столько нянек — можно и налепить», «Интересно, Ольга хоть раз в жизни сама лепила?», «В любых полуфабрикатах, даже дорогих, есть вредные добавки. И неизвестно, что вместо мяса», — возмущаются в Telegram-канале Ольги Орловой.