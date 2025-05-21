Прохор Шаляпин признался, что в детстве мечтал петь в необычном месте

Певец Прохор Шаляпин признался, что ребенком мечтал петь и работать в необычном месте. Его цитирует Общественная Служба Новостей.

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«В детстве я очень хотел стать водителем трамвая, потому что у них есть микрофон. Я бы вез людей и пел для них свои любимые песни», — вспоминает он.

Шаляпин уверен, что слава бы его все равно застала — он смог бы прославиться как водитель-певец.

По словам артиста, он хорошо зарабатывает и любит больше отдыхать, чем работать. Кроме того, артист не хотел бы осваивать профессию в IT, поскольку предпочитает заниматься творчеством.

Ранее Шаляпин сообщил, что находится в поиске работы, и призвал заинтересованных лиц писать ему на почту предложения.