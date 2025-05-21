Сын Никаса Сафронова вернулся в Москву с новой женой

Один из сыновей художника Никаса Сафронова, актер Дмитрий Сафронов вернулся в Москву после нескольких лет проживания в Сочи. Наследник живописца приехал в столицу с новоиспеченной женой Алиной.

© Passion.ru

Дмитрий вышел в свет с супругой, на которой женился два года назад. Сын Сафронова рассказал, что несколько лет жил в Сочи, но со временем ему там стало скучно и тесновато. Актер вернулся в столицу, чтобы реализовать грандиозные планы: ему уже начали поступать предложения о съемках.

Еще одна из причин возвращения Дмитрия в столицу — очень теплые отношения с отцом. По словам наследника художника, в последнее время они сильно сблизились и начали тесно общаться. Сафронов-младший понял, что родители не вечны и с ними нужно проводить как можно больше времени.

Дмитрий поселился с новой супругой неподалеку от квартиры отца. Алина признается, что живописец ее очень тепло принял: невестка постоянно проводит вечера в компании мужа и свекра. При этом Никас какое-то время все-таки присматривался к девушке.

«Ну, конечно, присматривался. Хотя его можно понять: это же не первые мои отношения, поэтому, конечно, он с опаской поначалу смотрел на все это, хотя и вида не подавал», — приводит слова наследника Никаса mk.ru.

Недавно у Никаса Сафронова объявился седьмой внебрачный сын Гибас Вакарис. Художник назвал мужчину мошенником, но мать Гибаса намерена доказать его отцовство через ДНК.