Лера Кудрявцева поддержала Отара Кушанашвили в борьбе с болезнью

Журналист борется с онкологией.

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Известная телеведущая Лера Кудрявцева обратилась с трогательными словами поддержки к журналисту Отару Кушанашвили, который борется с онкологическим заболеванием. Об этом она написала в своем Telegram.

«Отарище, ты главное побори эту дрянь. Молюсь за тебя и даже не сомневаюсь, что будешь здоров — иначе не может быть! Спасибо тебе, люблю», — написала Кудрявцева в своем блоге.

Эмоциональное послание Леры вызвало волну поддержки среди подписчиков и коллег по шоу-бизнесу. Многие присоединились к пожеланиям скорейшего выздоровления известному журналисту. Напомним, что Отар Кушанашвили публично сообщил о своем диагнозе еще летом прошлого года, заявив о намерении бороться с болезнью. Его мужественная позиция и открытость в этой непростой ситуации заслужили уважение многих публичных персон и простых зрителей.