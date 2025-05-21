Раскрыты планы на будущее Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Грядущее бракосочетание Агаты Муценице с Петром Дрангой так же, как и торжество Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, претендует на звание свадьбы года. Но если Ксения и её жених планируют пышный праздник, то Агата, как выяснилось на днях, и её возлюбленный нацелены на скромное, камерное мероприятие — только для самых близких. Сегодня появились новые подробности о планах актрисы и музыканта.

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По данным kp.ru, спустя некоторые время после после регистрации брака пара собирается обвенчаться. По всей видимости, такая инициатива исходит от жениха.

«В последние годы Петя очень набожный», — подчеркнули собеседники издания.

Также они рассказали, что предложение Агате аккордеонист сделал еще в феврале, просто она долго думала. По словам источников из окружения актрисы, несмотря на более чем серьёзные намерения, Агата и Пётр до сих пор не живут вместе. Знакомые Муцениеце вдобавок отметили, что её дочь от Павла Прилучного очень привязана к жениху мамы. Для 41-летнего аккордеониста это будет первый брак, и он очень хочет детей, утверждают источники издания.