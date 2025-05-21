Бой с девушкой завершился потерей глаза: история Корнея Тарасова

Врачам не удалось спасти глаз блогеру Корнею Тарасову. Как сообщает 360.ru, теперь ему установят протез, на который боец ММА будет собирать деньги в соцсетях.

Тарасов получил серьезную травму в середине января после драки с подругой на домашней вечеринке. По словам блогера, девушка была пьяна и ударила его кулаком в глаз так, как он не ожидал. Спустя почти полгода он снова вышел на связь и заявил, что медики не спасли орган.

«К сожалению, мой глаз больше никогда не то, что не увидит — у нас произошла большая трагедия: этот глаз будут выковыривать, мы сейчас ищем протез», — заявил он.

По словам Корнея, искусственный глаз стоит не менее 150 тысяч долларов. Эти средства он хочет собрать до лета, после чего собирается лечь на операцию. Тарасов же не унывает и сравнил себя с бойцом ММА Шарабутдином Магомедовым, который в 2016 году получил тяжелую травму правого глаза.