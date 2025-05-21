Бросил модель, уехал в США и оставил рок: история жизни Никиты Преснякова

Когда певица Алла Пугачева перебралась за границу, то в Сети распространялись слухи, что продажей ее подмосковного замка занимается внук Никита Пресняков. Уже вскоре стало известно, что покинуть Россию решил и сам музыкант, из-за чего он в очередной раз столкнулся с критикой. 21 мая артисту исполняется 34 года и в честь этого Starhit решил вспомнить его историю.

Трудный подросток

В 15 лет Кристина Орбакайте начала встречаться с 18-летним Владимиром Пресняковым. Вскоре они поселились у родителей музыканта и уже в 19 лет певица стала мамой, родив Никиту. Расписываться влюбленные не стали, поскольку не считали чем-то важным штампы в паспорте. Однако семью разрушил образ жизни Владимира — рок-музыкант пил, пропадал по ночам на вечеринках и изменял. В результате Орбакайте поставила в них точку.

Фактические супруги тяжело переносили разрыв, но Никита не сильно волновался: он постоянно виделся с отцом, а потому даже не сразу понял, что мама с папой разошлись. В одном из интервью он признавался, что был трудным подростком.

«Меня в 13 лет не пустили к другу на день рождения, и я швырнул стул в окно. Тинейджерская энергия у меня из ушей перла. Я не сильно переживал, что происходило у старших в моей семье. Про страдания мамы не спрашивал. Даже если спросил, то она ушла бы от темы и ответа», — сказал Пресняков-младший.

Творческие родственники часто пропадали на гастролях, и Никита был предоставлен самому себе. Он интересовался музыкой, однако боялся, что его будут сравнивать с родителями и бабушкой. По этой причине он продолжал себя искать в других сферах — например, в кино. В него он влюбился, когда впервые увидел фильм «Матрица», который стал для Преснякова эталоном экшена. Примадонна заметила этот интерес у внука и подарила ему кинокамеру.

Позднее парень поступил в Нью-Йоркскую киноакадемию, где получил диплом бакалавра. После этого молодой человек начал снимать клипы для российских рэперов, параллельно развивая собственную актерскую карьеру. Он успел появиться в картине «Индиго», трех частях «Елок», комедии «Корпоратив» и сериале «Наследие». Одновременно с этим Пресняков появлялся на телевидении — победил в украинском «ШоумаSтгоуоне», занял второе место в проекте «Две звезды», разделил победу в шоу «Точь-в-точь» с Ириной Дубцовой. Кстати, после этого Никита создал собственную группу AquaStone, которую позднее переименовали в Multiverse, а позднее выступил с отцом дуэтом.

Под грузом известных родственников

Вместе с тем у Преснякова было немало злопыхателей. Большинство критики сводилось к тому, что Никита добивается успехов не за счет собственных усилий, а за счет помощи известных родственников, в том числе и Пугачевой. При этом Никита развивался даже не в сфере поп-музыки, предпочитая ей рок. В личном блоге он сетовал, что если бы был «Петей из глубинки», то все его хвалили бы.

«Чем мы хуже? Ничем. Мы повернуты на качестве, чтобы уровень музыки был не ниже той же западной, но опять же, был бы я Петей, нам бы говорили, что мы лучшие. А в моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: "Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!"» — говорил он.

Даже появление на разогреве у Limp Bizkit и участие в проекте «Главная сцена» не могли убедить критиков. Не спасали от ненависти и синглы, а также записанный для сериала «Триггер» саундтрек. Артист обращался к хейтерам и отмечал, что люди идут на концерты его группы не из-за родства с известными музыкантами, а потому что их «вкачало музло».

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Собственная семья и отъезд в США

Во время учебы в США Никита познакомился с моделью Аидой Калиевой. Они играли влюбленных в фильме «Дело ангела», став парой и за кадром. Отношения продлились четыре года и закончились, в чем многие винили новую избранницу Преснякова Татьяну Антошину. Однако и их отношения продлились недолго, а яркий след в жизни музыканта она не оставила.

Следующей возлюбленной стала Алена Краснова. В 2014 году они опубликовали совместное фото в социальных сетях, а после вместе появились на премьере «Корпоратива». Однако уже скоро Никиту заметили в компании визажиста — оказалось, что отношения с Красновой встали на паузу. Пробыв в разлуке несколько месяцев, Никита и Алена снова сошлись, а в 2017 году поженились.

2022 год многое изменил в жизни Преснякова и его родственников. Сперва Россию покинула бабушка вместе с детьми, а в Сети стали появляться слухи, что Никита занят продажей ее замка в деревне Грязь — стоимость объекта составляет около 1 млрд рублей. Но уже осенью стало известно, что Никита уехал в США, а вслед за ним отправилась и его жена Алена. Кстати, там же находится и его мама Кристина Орбакайте.

Из-за переезда деятельность рок-группы приостановилась, но Пресняков вернулся к профессии клипмейкера. Он уже успел поработать с известной кантри-исполнительницей Долли Партон, а ролик попал в СМИ. Сейчас как режиссер он творит под псевдонимом Ник Прес, и это, вкупе с остальными деталями переезда, заставило поклонников думать, что он сменил гражданство. Сам Пресняков опровергал это, отмечая, что не исключает для себя и возвращение в Россию.