Раскрыты имена самых дорогих российских артистов

Продюсер Сергей Дворцов назвал имена самых высокооплачиваемых артистов в России. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

Лидером по размеру гонораров среди российских исполнителей является Надежда Кадышева, ставшая популярной среди молодого поколения. По словам Дворцова, благодаря «выстрелившим» в соцсетях хитам народная артистка оказалась самой высокооплачиваемой звездой, востребованной среди слушателей всех возрастов.

На второе место в рейтинге продюсер поместил Филиппа Киркорова.

«У него хорошая заполняемость залов, его песни продолжают оставаться хитами», — отметил спикер.

Тройку наиболее дорогих артистов замыкает Григорий Лепс. Дворцов добавил, что концерт знаменитостей такого уровня сильнее всего ударит по карману организаторов частных мероприятий.

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Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артистам Валерию Леонтьеву, Николаю Баскову и Филиппу Киркорову пора объявить о завершении карьеры.