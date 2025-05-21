Почему Вячеслав Тихонов умер в одиночестве и ненавидел своих жен

Актер Вячеслав Тихонов, известный каждому благодаря ролям Штирлица и Мельникова, служил примером для мужчин и был обожаем женщинами. Однако за образом скрывался ранимый и застенчивый человек. Почему он ненавидел первую жену и стал затворником после второго брака сообщили РИА Новости.

Брак с Мордюковой и тайный роман с Ритенберг

Тихонов встретил свою первую жену Нонну Мордюкову в 1947 году, на съемках «Молодой гвардии». В 1950-м году они заключили брак, уже после рождения сына Владимира. Энергичная актриса доминировала в семье, что приводило к конфликтам и слухам об изменах.

Пара рассталась в 1963 году. Причиной стала неверность Мордюковой — Тихонов пришел домой без ключей и долго звонил, а через час оттуда вышел мужчина. Нонна поцеловала его на прощание, не заметив мужа. Последний молча зашел, собрал свои вещи и ушел. С тех пор они не виделись — вплоть до похорон сына. Мордюкова впоследствии сожалела о разводе, считая Тихонова главной любовью его жизни.

При этом существуют слухи, что еще в браке с Мордюковой у Тихонова был роман с Дзидрой Ритенберг. Он начался в конце 50-х, на премьере фильма «Мальва». Актриса прознала об измене мужа и устроила громкий скандал. Тихонов метался между семейным долгом и новой любовью, не решаясь сделать окончательный выбор. В результате у Ритенберг появился новый поклонник и Тихонов отступил. Дзидра, устав ждать, вышла за него замуж и уехала.

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Ревнивая супруга и гибель сына

Жизнь актера изменилась после встречи в 1967 году с Тамарой Ивановой, которая работала переводчицей. Скромная и неброская женщина казалась противоположностью артиста. В 1968 году пара поженилась, а в 1969 году у них родилась дочь Анна.

Сперва Тихонов был счастлив, однако со временем он изменился — стал покорным и уступчивым. Тамара контролировала каждый шаг мужа, вычитывала сценарии, запрещала любовные сцены и постоянно ревновала. Тихонову приходилось тайно встречаться с сыном от первого брака. Отрадой для него была лишь дочь Анна, а супруге он доверил все дела.

Смерть сына Владимира в 1990 году стала ударом для актера. Он винил себя за то, что не уделял сыну достаточно внимания, и обвинял в случившемся жену Тамару. Тихонов уехал из Москвы на подмосковную дачу, разорвал связь с женой и жил в одиночестве. Его навещала лишь дочь с внуками. Побывавший у него однажды Андрей Леонов рассказывал, что мужчина находится в тяжелой депрессии и не заботится о своем здоровье.

Тихонов скончался в декабре 2009 года в возрасте 81 года. Он хотел захоронения рядом с сыном и без отпевания, однако его последнюю волю помешали исполнить близкие. Родственники похоронили его на Новодевичьем кладбище, организовав отпевание в Храме Христа Спасителя, чтобы почитателям его таланта было удобнее. После смерти Тихонова Иванова стала выпивать, а после попыталась покончить с собой. Мужа она пережила лишь на пять лет.