«Все пройдет»: Анна Седокова сменила имидж

Александр Котлеткин
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Певица Анна Седокова вновь сменила имидж. Сегодня звезда предстала перед подписчиками с новой прической и цветом волос. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.

Образ Седоковой дополнили алая облегающая майка и бордовые спортивные брюки с широкими белыми полосками.

«Однажды всё пройдет... Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», — подписала фотографию артистка.

Анна не в первый раз удивляет поклонников кардинальной переменой стиля. В прошлом году Седоковой покрасила волосы в ярко-рыжий цвет. Еще раньше поп-дива покоряла сердца поклонников в образе жгучей брюнетки.

Самые яркие образы артистки — в галерее «Рамблера».

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