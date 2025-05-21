«Все пройдет»: Анна Седокова сменила имидж

Певица Анна Седокова вновь сменила имидж. Сегодня звезда предстала перед подписчиками с новой прической и цветом волос. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.

Образ Седоковой дополнили алая облегающая майка и бордовые спортивные брюки с широкими белыми полосками.

«Однажды всё пройдет... Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», — подписала фотографию артистка.

Анна не в первый раз удивляет поклонников кардинальной переменой стиля. В прошлом году Седоковой покрасила волосы в ярко-рыжий цвет. Еще раньше поп-дива покоряла сердца поклонников в образе жгучей брюнетки.

Самые яркие образы артистки — в галерее «Рамблера».