Раскрыты заработки Эмина Агаларова

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о заработках певца Эмина Агаларова. По его словам, артист получает за одно выступление 7 млн рублей. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

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Эмин развивал музыкальную карьеру в России параллельно с бизнесом. На сегодняшний день артист является одним из самых богатых людей в стране. В 2020 году журнал «Форбс» поставил его на 55-ю строчку в рейтинге 200 бизнесменов с самыми большими доходами. При этом, по словам продюсера Дворцова, Агаларов продолжает по сей день выступать на корпоративах.

«Он выступает на корпоративах и дает концерты. Одно выступление у него стоит, насколько я знаю, 7 млн рублей. Он получает примерно, как Лепс. Но, конечно, на бизнесе он зарабатывает больше, чем на эстраде. Он достаточно хороший, влиятельный бизнесмен, успешный. Поэтому, как говорится, в деньгах не нуждается», - заявил Дворцов.

Напомним, что в марте у певца вместе с Григорием Лепсом состоялся большой концерт для женщин. На нем артисты заработали около 35 млн рублей. Ближайшие выступления Эмина запланированы на конец мая – 30 числа он выйдет на сцену в Махачкале, а 31 в Дербенте. Цены на билеты стартует от 1 тысячи рублей и доходят до 7 тысяч рублей.

А вот в бизнесе у Агаларова не все гладко. В начале мая СМИ сообщали, что он погряз в судах. На ресторан артиста подал в суд поставщик продуктов питания и потребовал взыскать с певца 61 тысячу рублей. Кроме того, иск подготовил и мобильный оператор «ВымпелКом» из-за долга в размере 143 тысяч рублей. Напомним, что Эмин является учредителем 64-х различных компаний.

Ранее Эмин Агаларов признался, что Григорий Лепс не пригласил его на свадьбу.