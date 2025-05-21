Собчак ответила предложившему отменить пенсии ведущему «Соловьев Live»

Российская журналистка Ксения Собчак ответила ведущему «Соловьев Live» Сергею Мардану, который предложил отменить пенсии для повышения рождаемости в стране.

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В своем Telegram-канале она призвала его думать, прежде чем говорить.

«Понятно, что Мардан хочет высказываться хлестко и эпатировать. Но не хочет ли Мардан еще и думать иногда прежде, чем говорить?» — написала Собчак.

Журналистка также указала, что не все люди могут родить детей и нормально их воспитать.

Мардан сделал заявление о пенсиях, обсуждая проблему демографии в России в эфире «Соловьев Live» 17 мая. «Давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал ведущий. Позднее он уточнил, что его слова о пенсионных выплатах были иронией.

Ведущий «Соловьев Live» предложил отменить пенсии

Ранее ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов объяснил свой призыв к женам вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов целовать им ноги и терпеть побои. По словам журналиста, он выступает за сохранение семей.