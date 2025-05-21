Звездные союзы: десятка самых крепких пар российского шоу-бизнеса

Среди знаменитостей немало примеров успешных отношений. Несмотря на славу и успех, тяжелые испытания и невзгоды, этим парам удается сохранить гармонию в отношениях и пронести их сквозь года. «Царьград» назвал десять самых крепких звездный семей России.

Охлобыстин и Арбузова

Известный актер Иван Охлобыстин и его жена Оксана Арбузова познакомились в Москве перед Домом кино. В тот момент артистка уже была известной, а ее будущий супруг лишь начинал делать первые шаги к популярности. Всего один вечер убедил Ивана и Оксану, что им больше нельзя расставаться.

В 1995 году они поженились. В конце 90-х Охлобыстин решил стать священнослужителем, однако ради семьи вернулся к актерской карьере. Оксана поддерживает мужа во всех начинаниях и заявляет, что залог семейного счастья — всегда быть вместе.

Лещенко и Багудина

Певец Лев Лещенко познакомился со своей супругой Ириной Багудиной в Сочи. Артист приехал туда на гастроли, а женщина — чтобы отдохнуть. У пары быстро завязался роман, который продолжился на расстоянии, пока Ирина продолжала обучение в Будапеште. Связь влюбленные поддерживали почтой и телефоном.

Пожениться они решили в 1978 году — когда решился вопрос с их новым жильем. Тогда Лещенко получил ключи от построенной кооперативной квартиры. Багудина оставила свою карьеру и стала верной спутницей мужа. Лещенко отмечал, что для него важно, чтобы его дома ждали уют и покой, а его супруга шутила, что одно из достоинств мужа — он редко бывает дома. По мнению Ирины, это вносит в их жизнь элемент непредсказуемости.

Меньшов и Алентова

Примером преодоления любых трудностей с помощью любви и поддержки служит история режиссера Владимира Меньшова и его жены, актрисы Веры Алентовой. Они познакомились еще во время учебы во МХАТ и поженились вскоре после первого свидания, устроив скромную студенческую свадьбу в общежитии.

Пара пережила непростые времена. Среди них были и финансовые трудности, и разлука. Однако все это не разрушило отношения супругов. К Меньшову пришла слава — сперва его узнали во всем Советском Союзе, а уже после и во всем мире. Главную роль в оскароносной картине «Москва слезам не верит» режиссер отдал Алентовой, что оказалось верным решением.

В 2012 году Меньшов и Алентова обвенчались в честь 50-летия брака. До самой смерти режиссера они продолжали жить душа в душу.

Лазарев и Немоляева

Александр Лазарев и Светлана Немоляева — одна из самых крепких пар в мире кинематографа. История их 51-летнего брака началась в Театре имени Маяковского в 1959 году. Лазарев сразу почувствовал симпатию к артистке, но не решался пригласить ее на свидание.

Пока актер ждал, у нее появился поклонник — их коллега Анатолий Ромашин. Тогда Александр и набрался смелости, все же пригласив Светлану на романтическую встречу. Уже в 1960 году Лазарев и Немоляева поженились — скромно, без торжества. Вечером после росписи артисты выступали на сцене театра.

В 2010 году актер предложил супруге венчаться, а в мае 2011 года его не стало. Светлана бережно хранила память о дорогом человеке и продолжала работать в театре, где они провели столько лет вместе.

Николай и Марина Носковы

Певец Николай Носков и его жена Марина познакомились в ресторане. Почти сразу у них завязался роман, который спустя два года привел к браку, который можно считать примером крепких семейных отношений.

Отец Марины благословил союз, но был недоволен относительно профессии зятя. Однако сама женщина всегда поддерживала Носкова в его творческом пути. Супруги прошли через разные этапы совместной жизни, всегда сохраняя между собой любовь и гармонию. Сейчас они уже трижды бабушка и дедушка любимых внуков.

Воля и Утяшева

Общение телеведущего Павла Воли и гимнастки Ляйсан Утяшевой началось с дружбы. Постепенно она переросла в глубокую любовь, которую они сохраняют уже почти 13 лет. Однако начало их отношений было омрачено тяжелым событием — в 2012 году Ляйсан потеряла маму. Павел Воля был рядом в этот трудный момент и помог ей справиться с горем.

Спустя полгода после утраты Воля и Утяшева сыграли свадьбу, а уже через несколько месяцев у них родился сын Роберт. Еще спустя три года — дочь София. Шоумен неоднократно говорил, что семья и дети — главное в его жизни. Он отмечает, что они с Ляйсан никогда не конфликтуют, потому что всегда готовы обсудить и найти решение любых проблем вместе.

Ягудин и Тотьмянина

Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — одна из самых необычных пар в мире спорта. Надо отметить, что их путь к счастливым отношениям был сложным. Алексей сомневался в будущем их брака, тогда как Татьяна была готова к обязательствам.

Вначале они наслаждались временем вместе, но фигурист испугался перемен. Разрыв был болезненным для Татьяны, однако позже Алексей понял, что не может без нее. После прощения они начали новую жизнь, а в 2009 году у супругов родилась дочь, а в 2015 году — вторая. В 2016 году они поженились и по сей день остаются вместе.

Федор и Ирина Добронравовы

Федор Добронравов и его жена Ирина — еще один пример крепкой и гармоничной семьи в отечественном шоу-бизнесе. История их любви началась еще в школьные годы, когда они были партнерами по танцам, а сейчас супруги вместе уже более 40 лет.

Совместную жизнь Добронравовы начали после возвращения Федора из армии. Вместе они прошли множество испытаний, в том числе и славой, однако супруг всегда был верен Ирине. Ради семьи последняя отказалась от карьеры, а Федор долго не мог найти стабильную работу. Несмотря на это, они всегда продолжали поддерживать и любить друг друга.

Сейчас двое сыновей пары стали успешными актерами. Ирина отмечает, что семья для нее — самое важное достижение в жизни.

Вика и Вадим Цыгановы

Певица Вика Цыганова и продюсер Вадим Цыганов познакомились на гастролях в Сочи. Однако Вадим не сразу приглянулся Вике —их пути временно разошлись, пока снова не пересеклись в Москве. Тогда продюсер искал артистов для своих проектов и оказался искренне тронут исполнением песни «Черный ворон» своей будущей супруги.

В ту же ночь он написал слова для песни «Александровский флаг», ставшей хитом в исполнении Вики. Роман развивался параллельно с творческим сотрудничеством. Вика и Вадим поженились в 1988 году, а венчание состоялось спустя шесть лет.

Гайдай и Гребешкова

О смерти легендарной актрисы Нины Гребешковой стало известно совсем недавно. Для ее супруга, знаменитого режиссера Леонида Гайдая, она была не просто возлюбленной, но и музой. Их брак длинною почти в 40 лет был примером гармонии и взаимопонимания.

Впервые они познакомились на съемках киноповести «Трижды воскресший». После этого режиссер предложил ей сыграть медсестру из психиатрической больницы в картине «Кавказская пленница». Именно эта роль принесла ей всенародную славу. Надо отметить, что Гайдай не давал супруге «развернуться» и не отдавал главные роли, однако она всегда оставалась локомотивом семьи и правой рукой, сама предпочитая быть в тени своего мужа.