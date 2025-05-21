Анжелика Агурбаш рассказала, почему развелась с «колбасным королем»

Певица Анжелика Агурбаш рассказала, что развелась с третьим мужем, бывшим «колбасным королем» Николаем Агурбашем, из-за страха за свою жизнь. Об этом она заявила в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

По словам исполнительницы, в один момент супруг стал позволять себе поднимать на нее руку. Агурбаш считает, что если бы она осталась с ним, то все закончилось бы крайне печально.

«В лучшем случае я бы осталась в инвалидной коляске. А он гладил бы меня по головке: "Бедная девочка, не выдержала испытания славой". В худшем случае была бы действительно зарыта под любой елкой на трех гектарах земли», — сказала певица.

Также Агурбаш опровергла, что олигарх вкладывался в развитие ее карьеры и исполнял прихоти. По ее словам, раздувание этой истории было выгодно экс-супругу.

Не сломленная неудачами в личной жизни Анжелика Агурбаш выходит замуж

Сам Николай Агурбаш не согласен с обвинениями. Он уверяет, что даже не ссорился с супругой. По мнению бывшего «колбасного короля», Анжелика вышла за него не по любви, а через некоторое время решила отправиться на поиски избранника, который был бы «еще лучше».