Умер участник группы ABBA

20 мая в возрасте 80 лет скончался Майкл Третов, неотъемлемая и важнейшая часть шведской поп-группы ABBA.

Третов, родившийся в 1944 году, - музыкант, актер, композитор, звукоинженер и продюсер. С АВВА артист сотрудничал в 1970-1982 гг., сыграв одну из осевых ролей в успехе коллектива, создав его фирменный звук.

Майкл Третов с 1967 года работал в стокгольмской студии Metronome, где были сделаны ранние записи участников проекта, а после - в GLN, прежде чем в 1978-м перейти на студию группы Polar.

Именно он сидел за пультом режиссера на записи всех хитов АВВА. Плюс Третов выступал как композитор, снимался как актер, появлялся в телешоу и документальных лентах, посвященных группе, работал на их мюзикле Chess, писал музыку для кино и темы для шведских радио и ТВ.

В работе над релизом Voyage 2021 года Третов не участвовал, и это было единственным исключением (в контексте его сотрудничества с АВВА).

79-летний участник группы ABBA женился

Артист выпустил несколько сольных песен под псевдонимом Caramba, которые стали хитами, - Den makalosä manicken и Hubba hubba zoot zoot (первая строчка национального чарта), в частности. На пластинке предприятия играл и барабанщик АВВА.

Некролог опубликован Aftonbladet. Вдова, сын, менеджер и коллеги легенды уход музыканта подтвердили. От разглашения причины и деталей все уклонились, пишет издание.

По словам членов АВВА, Третов значил для них "больше, чем кто-либо другой".