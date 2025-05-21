Ломоносов, Петр Первый и трагические съемки «Ермака»: история Виктора Степанова

Актер Виктор Степанов закрепил за собой роль сильного мужчины сразу после первой главной роли. Кино позволило ему получить всесоюзную популярность, но вместе с тем и забрало его жизнь. Сегодня артисту могло бы исполниться 78 лет, в честь чего Starhit вспомнил его биографию.

Поздняя слава

Виктор родился 21 мая 1947 года в Северо-Курильске. Его семья была многодетной, а отец рано ушел из жизни. В результате мама переехала к родителям в Сердобск Пензенской области — там бабушка с дедушкой заметили у внука вокальный талант. В результате после школы Степанов поступил в Ростовское музыкальное училище. Спустя год он решил стать театральным режиссером и перевелся в Тамбовский филиал Московского института культуры, который окончил в 1972 году.

После выпуска артист не начал ставить спектакли, однако играл в театрах разных городов — Южно-Сахалинска, Новгорода и Ленинграда. Спустя годы он признавался, что тогда актерство не казалось ему серьезной профессией, но в результате именно творчество стало главным занятием в жизни Степанова.

Съемки в фильмах для актера начались с эпизодических ролей в «Комедии ошибок» и «Прохиндиада, или Бег на месте». Позднее он сыграл отца главного героя в фильме «Иван Павлов. Поиски истины». Долгожданная слава пришла к актеру почти в 40 лет — после перевоплощения в Михаила Ломоносова в телефильме «Михайло Ломоносов». Он не только изобразил зрелого ученого, но и озвучил его молодую версию, сыгранную Игорем Волковым. Ради достоверности Степанов набрал 25 килограммов, от которых легко избавился после окончания съемок.

Известность принесла актеру новые приглашения в кино. Он играл не только ученых, но военных и вождей. В 90-е Степанов не отказывался от необычных образов — например, психически неуравновешенных людей, священников, уголовников. Работа была у Степанова даже во время кризиса — лишь в 1992 году на экраны вышло 10 фильмов с его участием.

Отдельной главой в карьере артиста можно считать роли исторических персонажей. Кроме Ломоносова он сыграл Малюту Скуратова, Федора Шаляпина и Петра Первого. В нулевых он снимался в комедии «Шуб-баба Люба!», играл казака Пацюка в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки», появился в экранизации «Доктора Живаго» и драме «Аврора». Завершилась его фильмография проектом «Сказки для взрослых дальтоников».

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Студенческий брак и поиск счастья

Еще в студенчестве Степанов встретил девушку по имени Эльвира — с ней он собирался провести свою жизнь. Супруга 15 лет поддерживала своего мужа, который пытался добиться признания и крупных ролей. Однако, когда карьера Виктора Федоровича пошла в гору, жена поняла, что хочет принять постриг. Актер не стал сопротивляться решению жены, хоть его сердце и оказалось разбито.

Следующая любовь он встретил на заре 90-х, на съемках фильма «Война на западном направлении». Там Степанов познакомился с костюмером по имени Наталья. Мимолетная симпатия к девушке, которая была на 20 лет лет, могла бы забыться, если бы через год он снова не увидел ее — уже на съемочной площадке «Бухты смерти». Тогда артист решил во что бы то ни стало добиться расположения. Костюмер ответила взаимностью и вскоре влюбленные поженились.

В 1992 году супруги перебрались в Киев. В отношениях царили гармония и взаимопонимание, однако Степанову и его жене не хватало детей. Вскоре они усыновили 17-летнего Никиту — подросток приходился сыном близкому другу артиста и осиротел.

Роковая роль

Жизнь могла бы течь легко и размеренно, если бы не роковая работа Степанова в сериале «Ермак». Съемки столкнулись с трудностями и растянулись на 10 лет. Один из режиссеров картины Владимир Краснопольский рассказывал, что актера выбрали на главную роль всего за несколько дней, после разрыва договоренностей с американцами — он был «русский богатырь, с нашим говорком и нашей улыбкой».

Артист подходил к съемкам с полной самоотдачей, что, возможно, стало причиной рокового падения с лошади в одной из сцен. Степанов сильно повредил позвоночник и перенес примерно 15 операций. Однако даже в такой ситуации актер нарушал постельный режим — например, если он требовался в студии для озвучки.

Травма основательно подкосила здоровье знаменитости. Он страдал от жутких болей, а на заре нулевых у него выявили злокачественную опухоль. Скорее всего, рак стал последствием того самого падения с лошади и длительной реабилитации. Но страшный диагноз не мешал Степанову продолжать работать, а на последние съемки он требовал вносить его на руках.

В 2005 году он прошел курс лечения, который не дал желаемых результатов. Предчувствуя свою смерть Степанов решил обвенчаться с Натальей. Однако, до таинства он не дожил — 26 декабря артист скончался в возрасте 58 лет. Похоронили актера в Киеве.