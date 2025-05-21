«Острая потребность в деньгах»: Волочкова продала квартиру в Санкт-Петербурге

Балерина Анастасия Волочкова продала шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга, несмотря на то, что ранее отрицала слухи о том, что ищет покупателей на свою недвижимость. Об этом пишет StarHit.

СМИ сообщали, что Волочкова накопила задолженность по коммунальным услугам в 130 тысяч рублей за свою петербургскую квартиру и приняла решение продать ее. Однако сама балерина опровергла эту информацию и заявила, что слухи о продаже недвижимости выгодны тому, кто хочет отвлечь внимание от свадьбы ее дочери Арианды.

Шестикомнатная квартира, принадлежавшая Волочковой, находится в так называемом «золотом треугольнике» города - из ее окон открывается вид на площадь Искусств, неподалеку Михайловский дворец и Русский музей. Интерьер был выполнен в дворцовом стиле с использованием венецианской штукатурки, позолоты, лепнины и зеркал ручной работы. В квартире несколько спален, гостиная с камином, столовая зона, кабинет-библиотека.

При этом квартира много лет пустовала, несколько раз балерина пыталась ее сдавать и выставляла на продажу. За недвижимость в центре Санкт-Петербурга бывшая прима Большого театра хотела выручить порядка 165 миллионов рублей.

«Сделка состоялась еще в конце апреля. Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах», - рассказал осведомленный источник издания, при этом он не уточнил, за сколько была продана квартира.

Волочкова впервые раскрыла детали свадебного путешествия дочери

Волочкова ранее заявила, что решила отказаться от благотворительных выступлений из-за постоянной критики в свой адрес. На этом неудачи балерины не закончились. Через какое-то время она сообщила, что ей пришлось обратиться к врачам из-за проблем с суставами.