«Жуткие воспоминания»: Натан поделился впечатлениями от общения с Сябитовой

Рэпер Натан Миров признался, что с телесвахой Розой Сябитовой связано одно из его самых жутких воспоминаний от участия в реалити-шоу «Сокровища императора». Об этом он признался в интервью журналу Voice.

Сябитова пришла на проект со своим сыном Денисом. Почти сразу она стала критиковать правила Натана — певец подговорил участников всегда давать «черную кошку» новичкам. Телеведущая обвиняла артиста в подлости, лицемерии и неразборчивости в женщинах

«Самое жуткое — это сыр тофу, который мы ели. Меня, если честно, почти стошнило! Второе место в топе — это Роза Сябитова, жуткие воспоминания!» — рассказал Натан в беседе с журналистами.

Третьим неприятным воспоминанием стал небольшой конфликт с командой оранжевых, который случился из-за «черной кошки» — когда ее впервые вручили Дане Борисовой. Натан это легко пережил, а вот его напарница Ирина Дубцова оказалась более эмоциональным человеком и приняла это близко к сердцу.

Сябитова раскритиковала Ольгу Бузову

Рэпер подчеркнул, что в целом проект оставил много положительных эмоций. С многими из участников он продолжает общаться за его пределами.