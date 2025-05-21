Максакова* попыталась отсудить у детей московскую квартиру

Певица Мария Максакова-Игенбергс (внесена Минюстом в реестр иноагентов) пыталась через столичный суд оспорить права своих детей Ильи и Людмилы на недвижимость в Москве. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В документах указано, что суд рассмотрел иск в 2024 году, тогда Максаковой отказали в его удовлетворении. Позже она обжаловала это решение, но претензию певицы два раза оставили без движения. Далее суд постановил вернуть ее заявителю.

Решение вступило в силу в 2025 году.

На иноагента Максакову* завели уголовное дело

Ранее сообщалось, что Максакова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более полумиллиона рублей. Также отмечалось, что в отношении певицы ведутся одновременно два исполнительных производства на общую сумму 55 тысяч рублей.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов.