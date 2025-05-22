Отношения 16-летней дочери Пересильд с 19-летним певцом оценили на легальность

Отношения 16-летней дочери российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анны Пересильд с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко легальны. Об этом заявил адвокат Николай Семенов в беседе с News.ru.

Он указал на то, что возраст согласия в России — 16 лет.

«Поэтому отношения Ивана и Анны легальны. Проблемы могут возникнуть, если девушка, например, предъявит что-то к Дмитриенко, напишет на него заявление», — сказал он.

Семенов добавил, что если нет прецедентов, то такие отношения в нашем правовом поле «расцениваются нормально».

Ранее Анну Пересильд засняли в момент поцелуя с Ваней Дмитриенко. Пару заметили возле одного из ресторанов в центре Москвы, где девушка отмечала свой день рождения.