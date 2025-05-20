Вика Цыганова назвала главное достоинство Shaman

Известный певец Shaman (Ярослав Дронов) — это «логотип нашего времени в попсе», рассказала певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Shaman будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

«Шаман, как бы кто к нему не относился — это концентрация чаяний нашей власти и нашего народа. Он доходчиво для малолетних детей и подростков объясняется что Россия — это хорошо и быть русским не зазорно», — отметила Цыганова.

Артистка заметила, что есть определенный диссонанс в его псевдониме. Она добавила, что жизнь не всегда гармонична и правильна.

SHAMAN обратился к россиянам

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что не только поддержит Дронова на конкурсе, но и будет петь вместе с ним.