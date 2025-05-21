Пережившая смерть мужа Седокова кардинально сменила имидж

В декабре прошлого года экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой. Из-за этого артистка долгое время находилась в неврозе и только недавно немного пришла в себя. Сейчас звезда решила изменить имидж и перекрасилась в блондинку.

Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, что проснулась и устала «быть тяжелой». С этого момента она хочет писать только счастливые песни.

«Люди пытались меня поломать, но их сгубила алчность и меркантильность. Потому что миром правит добро и любовь. А еще те, кто умеет работать и отдавать своему делу всю душу и все свое время!» — отметила знаменитость.

Анна опубликовала снимок в новом образе: 42-летняя звезда покрасилась в блондинку. В комментариях отметили, что Седоковой очень идет этот цвет волос. Ее даже назвали богиней. Другие решили, что знаменитость все-таки примерила парик.

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«Бедная черная вдова — уложила в гроб не первого мужика и кудри крутит», «Один парик поменяла на другой», — написали хейтеры артистки.

Напомним, артистка ходит по клубам, вечеринкам и размещает в Сети фото, на которых хвастается своей фигурой. Из-за всего этого поклонники решили, что она окончательно оправилась после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.