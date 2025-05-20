Появились первые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги

Актриса Агата Муцениеце и певец Петр Дранга хотят сыграть свадьбу в очень необычном, но не пышном формате. Об этом Woman.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

О романе Дранги и Муцениеце стало известно в конце 2024 года. В начале мая 2025 года пара обручилась — певец сделал актрисе предложение во время их отдыха в Крыму.

Муцениеце не отпустила дочь за границу с Прилучным

По словам Дворцова, в настоящее время Муцениеце и Дранга активно занимаются подготовкой к свадьбе.

«Известно, что это будет мероприятие только для своих. Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идет. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный. Допускают, что это будет какая-то интересная локация, может, даже за границей», — добавил продюсер.

Напомним, что до этого Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным, с которым она познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». У них есть двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Пара развелась в 2020 году. В 2022 году Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, а через год у них родился сын Микаэль. Известно, что старший сын Тимофей также живет с отцом, а дочь Мия — осталась с Муцениеце.