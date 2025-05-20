Не восстановившая голос Оксана Самойлова отправилась по врачам

37-летняя Оксана Самойлова устроила себе день лечения. Пока что блогерша не восстановилась после болезни, которая лишила ее голоса. Напомним, на днях Оксана Самойлова взбудоражила фанатов тревожными кадрами. Супруга Джигана вышла на связь из больничной палаты — ее сразил ларингит.

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Сейчас Оксана чувствует себя намного лучше, однако о полном выздоровлении пока говорить рано. Самойлова отправилась в «тур» по докторам, о чем она сообщила в личном блоге.

«У меня сегодня очень пенсионерский день — я езжу по врачам! Рассказывать особо нечего, просто я старенькая, и мне нужно посещать докторов. <> Настроение отличное, погода отличная», — заявила Оксана.

Однако бизнеследи посетовала, что голос у нее пока не восстановился окончательно. На днях Самойлову осадили ее же поклонники. Знаменитость спросила, на какой возраст она выглядит, — очевидно, она хотела получить массу комплиментов по поводу своей внешности. Однако Оксане неожиданно ответили, что «на свой возраст она и выглядит».