Анна Калашникова не смогла убедить сына поехать в Дубай

Певица Анна Калашникова рассказала об успехах своего 10-летнего сына Даниила в школе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам певицы, ее сын учится на «отлично». При этом Калашникова уточнила, что у Даниила очень сложная программа.

«Он только-только сдал все контрольные и аттестационные работы в школе. Потому на семейном совете было решено, что он поедет в любимый загородный отель. У него третий класс, и там очень тяжелая программа. С уроками помогает бабушка, моя мама. Она меня вырастила, моего брата. Хотя я сама круглая отличница, у меня золотая медаль, красный диплом, три высших образования. Но, глядя на школьную программу сына, даже мне порой кажется, что это непросто», — заявила она.

Помимо этого Калашникова также поделилась своими планами на лето. Как призналась певица, она не смогла уговорить сына поехать на лето в Дубай, поэтому они решили посетить отель своего родственника в России.

Ранее Анна Калашникова выставила на продажу квартиру за 23 миллиона рублей.