Ксения Бородина пришла на премию с новым имиджем

Телеведущая Ксения Бородина пришла на премию RU.TV с новым имиджем. Об этом сообщает Peopletalk.

Ксения Бородина вышла на публику в черном парике с челкой. Телеведущая предпочла для выхода классический образ с дресс-кодом креативный office core: сером удлиненном жакете с белой рубашкой и черным галстуком. Вместе с ней перед камерами позировал жених Николай Сердюков и дочери.

Знаменитость в августе 2024 года перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Бородина показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил телеведущей кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей.

Звезда пока не раскрывает дату свадьбы. Блогер признавалась, что переживает из-за организации праздника. По словам телеведущей, она хочет, чтобы торжество получилось красивым, особенным и невероятным. Бизнесвумен уточнила, что хочет минимум два раза сменить свадебный наряд. Также Бородина планирует устроить дресс-код для гостей, чтобы общая «картина была гармоничной и эстетичной».