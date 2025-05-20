Прохор Шаляпин объявил, что ищет работу

Прохор Шаляпин известен своей непримиримой позицией по отношению к труду. Артист убежден, что «не для работы создан человек». Однако сегодня певец вышел на связь с неожиданным заявлением, которое идет вразрез с его принципами.

«Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу», — объявил Прохор.

Также он опубликовал свою электронную почту, куда скидывать предложения.

А пока Шаляпина не припахали на новой работе, он пользуется случаем и прохлаждается в теплых краях. Артист сообщил, что улетел подальше от дождливой российской непогоды. Прохор показал, как он проводит время в отеле: певец играет на фортепиано мелодию Глинки, купается в бассейне, загорает и наслаждается местными пейзажами.