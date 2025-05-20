Лера Кудрявцева удивила звезд на своем 54-летии

Лера Кудрявцева с помпой отметила 54-летие. По случаю очередного дня рождения телеведущая закатила шумную вечеринку в одном из столичных заведений. Поздравить Кудрявцеву съехался почти весь цвет шоу-бизнеса. Звезды пели и плясали на протяжении нескольких часов.

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Сама Лера появилась в черном миниплатье с белой кружевной юбкой. На праздник теледива пришла с мужем – хоккеистом Игорем Макаровым. Тем самым продемонстрировав всем, что в их отношениях - идиллия и гармония. В течение вечера они не отходили друг от друга: обнимались и танцевали вместе. Такой счастливой, как в этот вечер, Кудрявцеву не видели уже давно.

В разгар вечеринки на празднике появился Игорь Крутой, который, как известно, давно поддерживает Кудрявцеву. Для именинницы Игорь Яковлевич исполнил песню Юрия Антонова «Двадцать лет спустя». Когда Игорь Яковлевич вышел на сцену, Кудрявцева, ничуть не медля, упала ему в ноги, тем самым выразив свое почтение. Крутой несколько растерялся и начал петь. А сама Лера стала танцевать с мужем.

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Среди тех, кто поздравил Леру в этот вечер, - Николай Басков, Лариса Долина, Наташа Королева. «Русалка» тут же завела присутствующих под свои старенькие хиты. Лера не удержалась и пустилась в пляс. А когда стал петь Александр Ревва, на сцену вышли почти все присутствующие знаменитости и стали танцевать.

Повышенным спросом на вечеринке пользовался и Николай Басков. «Натуральный блондин» сначала танцевал с Ларисой Долиной, а после переключился на Наташу Королеву.

Зажег на празднике и Алексей Глызин. Как известно, не так давно на «Суперстаре» Лера не скрывала своего восхищения голосом Алексея и заявляла: во время его выступлений у нее часто идут мурашки. В этот вечер Глызин исполнил для Кудрявцевой один из своих хитов. С лица Леры не сходила довольная улыбка.

Не обошлась без песен и сама телеведущая. Как известно, Кудрявцева вместе с Катей Гордон недавно организовала собственную группу и записала несколько зажигательных песен. На дне рождения она исполнила главных хит: «Дамы за тридцать хотят влюбиться».

Завершилась вечеринка выносом огромного торта со свежей малиной. Лера буквально светилась от счастья. Домой она уже уезжала далеко за полночь. Правда, отдохнуть после праздника у Кудрявцевой не получится: рабочий график не позволяет. Сейчас в самом разгаре съемки нового сезона «Суперстара», в котором соревнуются вокально-инструментальные ансамбли и группы.