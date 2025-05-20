Надежда Бабкина ответила на сообщения о расставании с молодым певцом

Певица Надежда Бабкина в беседе с Aif.ru опровергла слухи, что рассталась с молодым певцом Евгением Гором.

Бабкина заявила, что Гор «никуда не девался». По словам артистки, в СМИ ее уже «сто раз разлучили» с певцом и писали о какой-то дележке имущества. Она уверила, что у них все в порядке в отношениях.

«У Женьки бизнес свой. Он еще и поет, слава богу, хорошо. Он очень содержательный парнишка. Вот с ним мне интереснее. Он всегда надо мной хохочет, если я беру телефон и не на ту кнопку нажимаю», — поделилась певица.

Бабкина также рассказала, что не хочет «положить голову на плечо» и сказать, что она слабая женщина. Артистка уверила, что ей сейчас не до этого. У певицы в работе много задач, которые она должна выполнить.

«У меня хронический недосып. Поэтому голову класть на плечо, стирать белье и готовить еду я не намерена. Пущай сами. И меня приглашают куда-то», — заявила артистка.

По словам Бабкиной, единственную слабость, которую она себе иногда позволяет, — это три дня не выходить из дома и «просто валяться».