Жена Джастина Бибера призналась, что ненавидела свою фигуру после родов

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, в интервью журналу Vogue призналась, что ненавидела свою фигуру после родов. Слова модели приводит издание Daily Mail.

28-летняя Хейли Бибер призналась, что после рождения сына у нее расширились бедра и увеличилась грудь. Модель заявила, что ей было трудно принять тот факт, что ее тело «уже не такое, как было раньше». Манекенщица боролась с «ненавистью к себе», пытаясь сбросить вес.

«Каждый день мне приходится говорить себе: «Хейли, у тебя родился ребенок. Ты вырастила человека. Ты родила человека. Все в порядке. Дай себе благодать. Дай себе время», — призналась бизнесвумен.

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По словам Бибер, она обращалась к психотерапевту и пила витамины и добавки для беременных, чтобы предотвратить послеродовую депрессию. Однако ей все равно пришлось столкнуться с трудностями из-за колебаний веса и нестабильного гормонального фона. Модель призналась, что ей было сложнее сбросить вес, чем она ожидала. Звезда рассказала, что ей помогли своя система питания и тренировки с тренерами.

В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. Звезда устроила съемку в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот. Бизнесвумен также выложила видео, в котором Джастин Бибер целовал ее в губы и обнимал за талию. В конце августа певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.