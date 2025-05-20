Певица Анна Семенович в беседе с «Комсомольской правдой» поделилась, что ее избранник — бизнесмен Денис Шреер — все еще находится в процессе развода с женой, поэтому о свадьбе пары речи пока не идет. По ее словам, этот процесс может занять два-три года.

О том, что Семенович встречается с женатым бизнесменом стало известно в июне 2024 года. Комментируя это, певица сообщала, что Шреер находится в процессе развода с женой, которая живет в Германии, и, когда данный момент будет улажен, они начнут планировать свадьбу.

«Он все еще в процессе развода. В Европе, когда есть общее имущество, это небыстрый процесс. Он может занимать два-три года», — рассказала Семенович, отметив, что хочет создать с Шреером семью.

При этом певица указала, что никогда не мечтала о пышной свадьбе и хочет «отдыхать на своей свадьбе, а не работать».

«Если влюбленным лет по 20, им еще может быть сложно найти компромиссы. Если влюбленным за 40, они уже должны уметь слышать друг друга», — ответила она на вопрос о том, что главным испытанием для пары является подготовка к свадьбе.

Говоря о сыне своего избранника, Семенович призналась, что пока не знакома с ним, но, когда придет время, обязательно это сделает. Также 45-летняя певица высказалась о возможности родить своего ребенка.