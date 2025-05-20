Волочкова впервые раскрыла детали свадебного путешествия дочери

Анастасия Волочкова около месяца назад выдала замуж единственную дочь Ариадну за молодого человека по имени Никита. Торжество прошло в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Журналисты ожидали, что после свадьбы молодожены поедут отдыхать в свадебное путешествие, но так и не дождались красивых фото с курортов в соцсетях жениха и невесты. Впрочем, свадебное путешествие все же состоялось, о чем нам рассказала сама балерина. Волочкова поведала "МК", как ей живётся в новом в статусе тёщи.

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- На самом деле открою секрет, что ребята были у меня два дня назад. У меня как раз прошёл спектакль, а они приезжали накануне. Прибыли, кстати, со своими друзьями, которые стали единственными, кто был допущен к венчанию. И мы отметили ещё раз этот брак. Просто тогда в Санкт-Петербурге это было большое событие, торжество, разные организационные моменты, и мы с Никитой даже не смогли пообщаться по-человечески, поговорить. То есть, мы пообщались за столом, я благословила Ариадну и Никиту на сцене при всех гостях. Сказала, что желаю им счастья. Но в целом было не до разговоров. А тут уже дома , в спокойной обстановке, мы смогли пообщаться. Никита произвел очень хорошее впечатление. И сразу добавлю: только не задавайте мне вопросов, почему я не знакома с родителями Никиты.

- Чувствую, этот вопрос вам, наверное, постоянно задают?

- Да, это так. Но на самом деле мне неважно, какие родители у Никиты, потому что мне главное, что моя дочь счастлива, что она любит Никиту - и всё. Мне достаточно того, что я Никите доверяю. Я познакомилась с ним в храме. Я верующий человек, и нас всех объединил бог - вот что важно.

- А что насчёт свадебного путешествия?

- Я могу сказать, свадебное путешествие дочери Анастасии Волочковой Ариадны состоялось. И оно было в доме её собственной матери. Спустя две недели ребята приехали именно ко мне домой, а не на Мальдивы или в Турцию. Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймёт, что главный очаг здесь, это её дом. Этот очаг я создавала для неё. Это её комната, её дом, это то, что мне не придётся делить после моего ухода из жизни. Это всё будет принадлежать ей, ведь она моя единственная дочь.

Кстати, сама Настя в дела зятя не лезет и много вопросов не задаёт ему, как мы видим. Поэтому чем занимается новоиспечённый зять Волочковой, нам рассказали в окружении балерины.