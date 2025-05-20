Уехавшая из России Ротару может заработать еще 3 млрд рублей

Покинувшая Россию София Ротару, недавно получившая от продажи недвижимости 65 млн рублей, может заработать от реализации недвижимости еще 3 млрд рублей. Об этом сообщает «Царьград».

Недавно СМИ сообщили, что Ротару продала свою квартиру Москве, когда-то подаренную ей бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Объект площадью в 121 квадратный метр расположен в Пресненском районе Москвы. Среди потенциальных покупателей ранее называли певца Николая Баскова, однако тот почему-то отказался от приобретения.

Стала известна судьба имущества Ротару в Крыму

Телеканал отмечает, что у артистки остается роскошная недвижимость в Крыму — отель, который когда-то должен был стать центром развития детей. Ротару уже несколько лет пытается продать объект, однако покупателя на него пока нет. Сам объект сейчас не принимает гостей.

При этом выступившая против спецоперации певица не против вернуться к концертной деятельности в России. По словам продюсера Сергея Дворцова, появиться на частном мероприятии она может за сумму в 10-13 млн рублей. При этом он подчеркивал, что в первую очередь Ротару будет смотреть на организаторов, а уже после думать о денежной стороне вопроса.