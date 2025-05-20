Бывшая жена Галустяна показала подросших дочерей

Бывшая супруга Михаила Галустяна Виктория опубликовала редкое фото с подросшими дочерьми — 14-летней Эстеллой и 12-летней Элиной.

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«Понимаешь, что дети выросли, когда за фото обещаются не конфеты, а поход в магазин косметики», — написала Виктория снимки.

Как неоднократно признавался сам Галустян в интервью, он прививает дочерям строгую дисциплину: четкий режим дня, умение организовывать время, бережное отношение к вещам.

«Мои дети — жертвы эпохи потребления, поэтому мы с женой учим их ценить то, что у них есть», — отмечал артист.

Поклонники Галустяна недавно обвинили в разрушении семьи 26-летнюю визажистку Милену, работавшую с комиком на реалити-шоу. Ситуация обострилась, когда девушка сообщила о беременности, не назвав имени отца ребенка.

«Почему все решили, что я беременна от Галустяна?» — возмутилась Милена в соцсетях, попросив отписаться тех, кто поверил слухам.

Сам артист и его бывшая жена предпочитают не комментировать эту информацию.