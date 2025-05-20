Юрий Лоза оправдался за песню о «голубом* приятеле»

Певец Юрий Лоза оправдался за песню, которую написал еще в молодости. Речь о треке под названием «Мой приятель – голубой*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)», в которой сейчас многие видят пропаганду. Артист признался, что жалеет об этой композиции, но при этом не может ее удалить. Об этом сообщает «Абзац».

Песню Лоза выпустил в 1984 году, и сейчас он об этом жалеет. По признанию певца, он был молодой, многого не понимал. Сейчас он бы не стал писал такую композицию.

«Много наговорил, мозгов было мало. И так у всех молодых. Сегодня я бы не стал писать подобную песню. Время назад не вернуть. Удалить ее не получится, потому что она болтается по всяким порталам», - отметил Юрий.

При этом артист подчеркнул — он не видит ничего ужасного в этой песне. Он заявил, что в ней нет пропаганды и в принципе к ней не стоит относиться серьезно.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ