Муж пропавшей из соцсетей Ирины Пинчук раскрыл, как она живет

О паре, которая недавно наделала много шума своим разводом, некоторое время ничего не было слышно. Ирина Пинчук перестала вести соцсети, а Арай Чобанян — делиться подробностями их взаимоотношений. Паузу нарушил Чобанян, решив пообщаться с подписчиками в Инстаграме*. Первым делом у него спросили, скучает ли он по Ирине.

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В ответ Арай опубликовал архивные семейные кадры и заявил, что, пока монтировал видео, понял, что ностальгирует по первым четырём годам отношений с Ириной.

«Как глаза там горят у нас, это просто невероятно, как светились... Вот по этому я скучаю. Но то, что было последний год... Ни я не скучаю по этому, ни Ира, думаю, не скучает», — признался экс-участник «Дома-2».

На предположение о том, что Пинчук сильнее переживает развод, Чобанян сказал, что так кажется со стороны, потому как она не ведёт соцсети, и потому что в последнем посте Ира говорила, что принимает антидепрессанты.

«Но ей их прописали ещё год назад. Вообще последний год у неё эмоционально-психологически нестабильное состояние. Я думаю, что это заметно и по инсте, и по энергии, и по многим другим моментам. Но на самом деле у неё все хорошо», — заверил подписчиков Арай.

Он уточнил, что в данный момент Пинчук развивается, пробует новое и, в частности, записала трек, который посвятила Араю.

«Скоро выйдет, послушаем», — сказал он.

Также бывший возлюбленный Ирины Пинчук назвал ошибки, которые привели их к расставанию. «Просто в отношениях бывают кризисы, и над ними надо работать, что мы не делали. Ну и в массажку не надо ходить», — признал Чобанян.