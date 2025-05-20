Агутин объяснил отсутствие песен про жену

Российский певец Леонид Агутин объяснил, почему в его репертуаре нет песен, посвященных его супруге Анжелике Варум. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам артиста, обычно он пишет композиции про разных женщин по заказу.

«Я очень люблю писать женские имена, мне очень нравится, обычно это — заказ. Я бы в жизни не написал песню про Марину, а заказ — это вызов. Про Марию у меня песня есть, а про Анжелику нет, она не заказывала», — рассказал Агутин.

Ранее Леонид Агутин ответил на слухи о молодой любовнице.

Агутин и Варум познакомились в конце 90-х, а в 2000 году сыграли свадьбу. Артисты выпустили множество совместных песен, включая хиты «Я буду всегда с тобой» и «Все в твоих руках». В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета-Мария Варум-Агутина, которая с ранних лет живет в США.