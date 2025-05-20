Злодей на экране, любящий муж в жизни: история Алексея Гуськова

Самые яркие персонажи актера Алексея Гуськова были отрицательными. Бандит из «Волкодава» принес ему первую широкую популярность, а Никита Голощекин из сериала «Граница. Таежный роман» считается фанатами одной из главных ролей кумира. При этом за кадром артист всегда «играл» верного мужа и заботливого отца. Starhit вспомнил биографию Гуськова в честь его 67-летия.

Детство в Польше и «Бауманка»

Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в польском Бжеге. Там служил его отец — военный летчик. Когда будущему актеру исполнилось шесть, семья переехала в Киев, а спустя год глава семейства погиб «при исполнении служебных обязанностей». Сам Гуськов пояснял, что в двигатель самолета мужчины попала стружка.

«Летчики не покидают кабины. Если бы пошли в хвост, то могли бы выжить. Но они вытягивают машину. Лет в 11-12 я нашел телеграмму похоронную, и там была опечатка: "Ваш сын муж отец трагически погиб", — и вот это "трг" так меня обидело. Прошло уже время, но я так плакал…» — рассказывал актер.

Алексей старался лишний раз не омрачать и без того непростую жизнь матери. Он хорошо учился в школе, занимался футболом, греблей, тяжелой атлетикой. Впервые об актерской профессии он задумался в девятом классе — тогда учительница математики сказала, что у ученика хорошая фактура и он мог бы поступить в театральный вуз. Однако мама была против: она считала, что сыну сперва следует получить стабильную профессию.

Гуськов поступил в Московский государственный технический университет имени Баумана, а свободное время в столице он посвящал студенческому театру. Первый вуз он так и не окончил, поскольку через четыре года перешел в Школу-студию МХАТ.

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Отрицательные роли, продюсирование, съемки на Западе

За свою театральную карьеру артист сменил несколько учреждений — от Театра имени Пушкина до Вахтанговского. Однако большинство зрителей знают Гуськова по кино. Впервые он засветился на экране в картине «Личное дело судьи Ивановой». Уже через несколько лет Гуськов получил известность благодаря роли бандита в «Волкодаве». После этого на артиста посыпались предложения сыграть отрицательных персонажей.

С другого ракурса Гуськова узнала публика после фильма «Классик» — там он сыграл талантливого игрока в бильярд, которого никак нельзя назвать злодеем. Вскоре Алексей сыграл психолога в сериале «Простые истины», а потом согласился вновь примерить амплуа антагониста в телефильме «Граница. Таежный роман» Образ Никиты Голощекина фанаты впоследствии неоднократно называли лучшим в карьере Гуськова.

Параллельно Александр занимался продюсированием. Он участвовал в создании «Границы», выпустил фильм «Мусорщик», сделал дебютный фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Рагин» и занимался выпуском «Незнайки на Луне». Поворотным в карьере Гуськова можно считать предложение студии Люка Бессона сняться в фильме «Концерт».

«Потом было еще много разных ролей, в том числе и Иоанна Павла II в фильме "Святой человек", который посмотрели два миллиарда католиков во всех католических странах мира. Меня теперь везде узнают таксисты как «русского папу римского» и просят сделать селфи», — говорил Гуськов.

Особенным проектом для знаменитости стала «Вечная жизнь Александра Христофорова». Там он выступил и как продюсер, и как исполнитель главной роли, и как сценарист. Позднее актер появился в кассовых фильмах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Союз спасения», сериалах «Золотое дно», «Актрисы» и «Противостояние».

37 лет брака

Впервые Гуськов женился еще в студенческие годы. В браке с Татьяной у них родилась дочка Наталья, однако пара быстро разошлась. Актер признавался, что на тот момент у него бушевало самолюбие, которое приводило к ссорам из-за мелочей.

«Лично я очень рад, что мои дети начали создавать свои семьи уже в зрелом возрасте, подходя к этому вопросу со всей ответственностью. В ранних браках нет ничего хорошего, я считаю», — говорил артист после.

Через несколько лет Гуськов познакомился с коллегой Лидией Вележевой. Они впервые встретились в Москве, хотя до этого жили в Киеве на соседних улицах. Отношения развивались бурно и уже в 1988-м году влюбленные женились, а спустя год у них родился сын Владимир. Семья сперва ютилась в общежитии, а потом получила комнату в коммуналке.

«Дальше 90-е годы. Съемок не было. Но Леша никакой работы не боялся. Он понимал, что надо кормить семью, и брался за любой заработок. Например, таксовал, совершенно не стесняясь того, что артист. А кто-то лежал на диване и ждал, когда к нему "придет" роль Гамлета. Продюсирование — это тоже история в каком-то смысле про зарабатывание денег», — рассказывала Лидия.

За бедностью в их семью пришло испытание славой. Окружающие уверяли Вележеву, что видели ее супруга с другой, распространялись слухи об интригах в театре. Однако актриса знала, что Гуськов верен ей и никогда не волновалась.

На данный момент актеры вместе уже 37 лет. Они вырастили двоих сыновей, стали бабушкой и дедушкой. Супруги поддерживают отношения и с внучкой Лизой, которая родилась в семье первой дочери актера Натальи. Вележева неоднократно заявляла, что Гуськов сильный и не побоится защитить своих близких.