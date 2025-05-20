Актер Чендлер Риггз известен российским телезрителям благодаря участию в сериале «Ходячие мертвецы», основанном на серии одноименных комиксов. Те же, кто не является поклонником зомби-жанра, могли видеть в сети множество эмоциональных мемов «о Карле», которые появились благодаря одной из сцен в третьем сезоне «Ходячих мертвецов».

В ходе сюжета главный герой сериала Рик Граймс, в исполнении актера Эндрю Линкольна, глубоко переживает смерть своей жены и матери Карла Граймса. И хотя в картине Рик не проявляет какой-либо агрессии в отношении сына, пользователи сети разглядели в трагическом отрывке множество скрытых интерпретаций. Кто-то в итоге добавил туда отсылку к советскому фильму «Тот самый Мюнхгаузен», где в ключевой сцене звучит фраза: «Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл!». Так родилась одна из самых популярных интернет-шуток нашего времени, обычно используемая для того, чтобы подчеркнуть или эмоционально приукрасить то или иное событие.

Чендлер Риггз буквально вырос на съемочной площадке сериала «Ходячие мертвецы». Актер посвятил проекту 9 лет и погиб от укуса зомби в 9 сезоне шоу. Фанаты «Ходячих» очень сильно критиковали продюсеров и сценаристов за такой сюжетный ход.

За свою работу над сериалом Риггз получил множество наград и номинаций, в том числе пять номинаций на премию «Сатурн», три из которых он выиграл.

Несмотря на то, что у Чендлера больше не было громких ролей в кино, он остается одним из самых популярных актеров шоу. За его жизнью в соцсетях следят более 3 миллионов подписчиков. Сейчас Риггзу 25 лет, и он продолжает искать себя в кино не только в качестве актера, но и занимается продюсированием. Его портфолио насчитывает уже более 20 проектов.

Как сейчас выглядит тот самый Карл Граймс — в галерее «Рамблера».