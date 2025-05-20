Ярмольник рассказал о ссорах в семье

Леонид Ярмольник высказался о значимости ссор в отношениях мужа и жены. В беседе с нашим корреспондентом на презентации нового альбома Леонида Агутина «Н.В.Л.», Леонид Исаакович сказал, что считает ссоры абсолютно нормальным явлением в браке. Более того, чем их больше, тем сильнее, мол, люди друг друга любят.

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Но при условии, что это не глобальные конфликты.

«Значит, есть с кем ссориться по пустякам. Потому что ссоры эти не предвещают ничего плохого, кроме разговорной разминки. Как правило, это мелочи», — сказал нам Леонид Ярмольник.

Актёр дал понять, что в его браке такие ссоры никак не мешают их с женой долгосрочному союзу.

«Вот мы с Ксюхой сколько уже... 43 года», — констатировал Леонид Ярмольник.

Леонид Ярмольник счастлив в браке с Оксаной Ярмольник. Супруга актёра — дизайнер, театральный художник по костюмам и актриса. В мастерской на Арбате, подаренной Леонидом Ярмольником, Оксана изготавливает коллекционные куклы и игрушки. Стоит отметить, что Оксана Ярмольник — бывшая возлюбленная Владимира Высоцкого, с которым она была вплоть до его смерти в 1980 году.