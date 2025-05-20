Мама Валерии жалеет, что не поступила «яро и жестко» со своим первым зятем

Мама певицы Валерии Галина Перфилова сожалеет, что не заставила дочь как можно скорее бросить первого супруга, композитора Александра Шульгина. Об этом она призналась в интервью Арману Давлетярову для его YouTube-канала.

Напомним, что Шульгин и исполнительница познакомились в 1991 году. Композитор придумал для Аллы псевдоним Валерия и помогал развивать ее карьеру, однако в семейных отношениях оказался тираном. Он морально издевался над родными, избивал супругу, а позже под его гнев стали попадать и дети. Спустя девять лет брака знаменитость сбежала вместе с тремя детьми.

Маме Валерии тяжело вспоминать, через что пришлось пройти дочери в отношениях с Шульгиным. Она жалеет, что не родила ей брата или сестру, которые могли бы помочь.

«Потом жалею, что яро и жестко не поступила со своим зятем Шульгиным. Вот надо было сразу же сделать так, чтобы они расстались. А я все: "Подождите". Как бы не помешать, как бы не оказаться виноватой…» — сказала Галина Николаевна.

Она отметила, что с годами в отношениях Валерии и Шульгина становилось все только хуже. Теперь Галина Перфилова считает, что дочери нужно было сразу уходить от жестокого мужа.