Иосиф Пригожин отказался финансировать взрослых детей

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия приступили к строительству загородного дома своей мечты. В эксклюзивном интервью программе «Светская хроника» пара рассказала о планах на будущее, а Пригожин откровенно высказался о своих отношениях со старшими детьми.

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После многолетних поисков идеального загородного жилья супруги решили построить коттедж с нуля.

«Наш дом будет компактным — ровно столько комнат, сколько нужно нам плюс пара гостевых. Мне достаточно большой кровати, хорошей гостиной и удобного санузла», — поделился Пригожин.

Валерия же мечтает о собственной зоне красоты: «Хочу оборудовать небольшой салон для визажистов и парикмахеров. Это производственная необходимость!» Также певица планирует разбить «дизайнерский огород» с зеленью, правда, выращивать картошку не собирается — к огорчению картофельного фаната Пригожина.

Говоря о семье, продюсер резко высказался о своих взрослых детях от первого брака — Данае и Дмитрии: «Меня раздражает их вечное нытье. Я оставил им квартиры, землю, дачу, регулярно помогаю деньгами. Но я не банкомат! Они должны сами устраивать свою жизнь».

Ситуация обострилась, когда мать Данаи взяла микрозайм под залог недвижимости, купленной Пригожиным, в результате чего дети лишились жилья. Сейчас дочь с внуком снова ищет квартиру, но отец помогать не намерен: «Я дал образование, возможности — теперь их очередь проявлять самостоятельность. Пора уже им меня содержать, а не наоборот!»

Несмотря на напряженные отношения с одними детьми, Пригожин с теплотой говорит о внуках от Валерии. Недавно у певицы родился третий внук — Мирон, и бабушка с удовольствием проводит с ним время. Сам продюсер взялся за здоровье: сел на диету, тренируется и даже заключил пари на миллион рублей, что сядет на шпагат.