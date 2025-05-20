Стало известно, какие шансы у Shaman победить на «Интервидении»

У певца Shaman (Ярослав Дронов) высокие шансы на победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Как сообщает News.ru, об этом заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее стало известно, что Дронов представит Россию на «Интервидении». Сообщалось, что участие в новом международном конкурсе примут порядка 25 стран. Мероприятие пройдет 20 сентября в комплексе «Live Арена» в Москве.

«Я думаю, что шансы есть, велики. Он — профессиональный человек, представляющий очень музыкальную страну, музыкальную культуру. Но надо посмотреть, кто будет рядом. Это очень важно», — прокомментировал Швыдкой шансы Shaman на победу.

SHAMAN обратился к россиянам

Он напомнил, что нередко у таких мероприятий исход бывает неожиданным. В пример он привел конкурс «Дорога на Ялту», где выдающийся результат показали американская исполнительница и китайские участники. По мнению спецпредставителя, важно поддерживать своих музыкантов, но при этом следует учитывать высокий уровень международной конкуренции.